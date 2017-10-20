В Екатеринбурге поймали банду автоугонщиков, специализировавшихся на Hyundai Solaris

В Екатеринбурге к суду готовятся два автоугонщика, похитившие девять автомобилей Hyundai Solaris. Сообщники перегоняли украденное в Первоуральск, но не для перепродажи, а ради вымогательства денег с владельцев иномарок.

За автоугоны будут судить 28-летнего жителя Екатеринбурга и 27-летнего жителя Первоуральска. Мужчины за март-май этого года успели угнать девять авто марки Hyundai Solaris. Старший из товарищей вскрывал авто, младший следил за обстановкой.

«Объекты для хищений напарники определяли визуально на предмет отсутствия сигнализаций. Сбывать автомобили они не собирались, а планировали их возвращать собственникам за вознаграждение. Через социальные сети связывались с владельцами похищенных автомобилей и предлагали за них выкуп, сумма которого варьировалась в зависимости от их рыночной стоимости, года выпуска и эксплуатационного состояния», – сообщили в пресс-службе УМВД по Екатеринбургу. К примеру, 23 марта они похитили «Солярис» стоимостью 600 тысяч от дома на улице Маневровой, 2 апреля Hyundai Solarisстоимостью 530 тысяч рублей на улице Крауля. задержали подельников в гаражах Первоуральска 2 мая при силовой поддержке бойцов Росгвардии с поличным – мужчины как раз занимались разбором на запчасти одного из своих криминальных «трофеев», не добившись от собственника автомобиля требуемого вознаграждения.

Материалы уголовного дела переданы в Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга для рассмотрения по существу. В зависимости от степени вины и инкриминируемых каждому из членов группы противоправных деяний они могут понести наказание до шести лет лишения свободы. До решения суда обвиняемые будут находиться под стражей.

Екатеринбург, служба информации

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