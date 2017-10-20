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Пятница, 20 октября 2017, 13:37 мск

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Екатеринбург

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«Это пиар». Свердловская ГИБДД категорически против введения платного въезда в центр Екатеринбурга

«Это пиар». Свердловская ГИБДД категорически против введения платного въезда в центр Екатеринбурга

Начальник свердловской ГИБДД Юрий Демин высказал категорическое несогласие с инициативой введения платного въезда в центр Екатеринбурга. Свое мнение он высказал сегодня на пресс-конференции.

«Люди уже шутят, что скоро за вдох и выдох будут брать деньги. Но жители не очень довольны, когда расширяют платное пространство для парковок. Я тоже с этим не соглашусь, нужно иметь определенные границы. Поэтому говорить о том, что необходимо делать платный въезд в центр города, не стоит. Есть определенная часть автомобилей, которая идет транзитом, например, по проспекту Ленина, и уходит в другой район. И что, им всем платить? У нас еще Малышева является транзитной магистралью. Я думаю, что данная инициатива – определенный пиар. Не нужно будоражить общественное мнение. Надо мыслить иначе, например, вводить полностью в городе систему автоматической регулировки движения. А пока у нас даже светофоры работают в ручном режиме, и никто не смотрит, какой трафик».

Екатеринбург, Игнат Бакин

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