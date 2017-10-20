В Сухоложском районе неизвестные браконьеры застрелили взрослого лося

В Сухоложском районе неизвестные браконьеры завалили взрослого самца лося.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры, факт незаконной охоты выявлен на территории, входящей в охотничьи угодья Сухоложского филиала Союза охотников и рыболовов Свердловской области, в 5 км на северо-запад от деревни Мокрой. Общая сумма ущерба, причиненного охотничьим ресурсам, составила 121,5 тыс. рублей.

По материалам прокуратуры возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «а» ч. 1 ст. 258 УК РФ «Незаконная охота с причинением крупного ущерба».

Кроме того, прокуратура нашла нарушения в работе Сухоложского филиала общественной организации «Союз охотников и рыболовов Свердловской области».

Было установлено, что егеря закрепленный за ними участок не контролируют, мероприятия по поддержанию и увеличению численности охотничьих ресурсов проводят не в полном объеме, а защитные посадки растений в достаточном количестве не созданы. Руководителю организации внесено представление с требованием устранения выявленных нарушений и привлечения виновных должностных лиц к ответственности.

Сухой Лог, Служба информации РИА «Новый День»

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