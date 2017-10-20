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Пятница, 20 октября 2017, 13:38 мск

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На Уральский арбитраж подали в арбитраж

На Уральский арбитраж подали в арбитраж

Арбитражные суды на Урале попали в курьезную ситуацию. Поданы три иска против суда Уральского округа – рассматривать их должен суд нижестоящей инстанции.

В картотеке Арбитражного суда по Свердловской области накануне появились три иска от Главного управления Пенсионного фонда РФ по Ленинскому району. Все они – с претензиями к Арбитражному суду Уральского округа. Общая сумма требований – 3500 рублей. Исковые заявления пока не зарегистрированы, но если их примут, то делами будет заниматься Арбитражный суд Свердловской области. Причем если делу дадут ход и результат кто-то будет оспаривать, то кассационная инстанция (арбитраж Уральского округа) получит иски фактически против самой себя.

Екатеринбург, служба информации

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