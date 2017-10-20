Мотовзвод свердловской ГИБДД выявил в этом году 840 нарушений ПДД

В текущем году специализированный мотоциклетный взвод свердловской ГИБДД выявил 840 нарушений ПДД, из которых 785 пришлась на байкеров. 113 двухколесных транспортных средств было отправлено на штрафстоянку. Об этом на пресс-конференции в Екатеринбурге сообщил начальник областной Госавтоинспекции Юрий Демин.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в целом он позитивно оценил работу мотовзвода, который в 2018 году будет расширен. «В настоящее время у нас 4 мотоцикла ДПС. Буквально сегодня поехали получать еще пять новых. Таким образом, в следующем году мы будем располагать девятью мотоциклами – это будет полноценный мотовзвод», – отметил главный гаишник области. Некоторые байкеры, констатируют в ГИБДД, прямо нарушают ПДД – не используют шлемы, не регистрируют свой транспорт, не имеют страховок. Зачастую именно такая категория мотоциклистов, нарушающая нормы действующего законодательства, доставляет определенные неудобства всем жителям Екатеринбурга и других городов. По его словам, особое внимание ГИБДД уделяет спортивным байкам с прямоточными глушителями, на которые поступает много жалоб из-за громкого звука. Как рассказал Демин, в этом году таких было выявлено 40. «В некоторых случаях мы делаем запросы дилерам, чтобы подтвердить особенности технических конструкций ТС, отправляем фотографии заводу-изготовителю. Тем самым мы получаем информацию о том, как компонуется та или иная модель, выясняем, какие элементы не заводского способа производства», – добавил Демин.

Екатеринбург, Игнат Бакин

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