Бывшего сотрудника отдела коррупции полиции Екатеринбурга признали виновным в получении взятки

Ленинский районный суд Екатеринбурга вынес обвинительный приговор бывшему сотруднику отдела противодействия коррупции УМВД РФ по уральской столице Левону Мелконяну, который требовал за выполнение своей работы 300 тысяч рублей от бизнесмена. Его приговорили к штрафу в размере 2,9 млн рублей с взысканием арестованного имущества – автомобиля.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, на момент совершения преступления Мелконян работал оперуполномоченным по выявлению преступлений в сфере металлургии, транспорта, машиностроения, оборонно-промышленном комплексе отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД РФ по Екатеринбургу. Ему поручили провести проверку по обращению директора ООО НПК «Пром-Снаб» о хищении денег путем мошенничества. Мелконян потребовал с представителя организации 300 тысяч рублей. За эти деньги он обещал опросить всех заинтересованных лиц, в том числе находящихся за пределами Свердловской области. По сути, это входило в его должностные обязанности. Бизнесмен перевел на указанную Мелконяном банковскую карту часть суммы – 30 тыс. рублей. После этого против полицейского было возбуждено уголовное дело.

Екатеринбург, служба новостей РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 20.10.17

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