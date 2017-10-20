На Уктусе начали оснежение склонов для открытия горнолыжного сезона

Резкое ухудшение погоды в Свердловской области дало старт подготовке к горнолыжному сезону. Спортивный комплекс «Уктус» сегодня запустит снежные пушки для оснежения склонов, о чем пресс-служба комплекса сообщила в соцсети «ВКонтакте».

Сначала специалисты покроют снегом малый учебный склон, а затем начнется подготовка горы Лисья. Обычно процесс оснежения занимает около двух недель. Дата открытия сезона на «Уктусе» станет известна позже. Если в Екатеринбурге сохранится холодная погода, то горожане смогут прокатиться на лыжах уже в начале ноября.

Отметим, что по прогнозу метеорологов в ближайшие дни на Средний Урал придут заморозки до -5. В связи с этим региональное управление МЧС выпустило предупреждение о возможном гололеде.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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