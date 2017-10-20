Велосипедистов в Екатеринбурге в 2018 году начнут штрафовать за езду по тротуарам (ВИДЕО)

В Екатеринбурге сотрудники ГИБДД со следующего года начнут штрафовать велосипедистов за езду по тротуарам. Перед этим автоинспекторы планируют собрать данные о наличии велодорожек в городе. Об этом на пресс-конференции сообщил сегодня начальник управления ГИБДД по Свердловской области Юрий Демин.

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Как передает корреспондент РИА «Новый День», до последнего времени владельцы двухколесного транспорта имели полную свободу. Но рост числа ДТП с участием велосипедистов вынудил гаишников предпринять срочные меры. По информации Демина, в 2017 году свердловская ГИБДД зарегистрировала 62 таких аварии, больше половины которых случились по вине велосипедистов. Шестеро любителей двухколесного транспорта погибли, еще 56 человек пострадали. Один из последних случаев произошел в Екатеринбурге 12 октября, когда возле гимназии №9 сбили школьника. Юрий Демин отметил сегодня, что виновного велосипедиста до сих пор не нашли.

«Велосипедистам дали полную свободу, они ездят по тротуарам, ограничивал их кто-то в этом? Нет. Но тротуар является пешеходной зоной. И со следующего сезона мы будем принимать меры административного воздействия, так как это становится угрозой», – пояснил Демин.

К следующему году ГИБДД планирует собрать данные о велодорожках в городе. Для этого в администрацию Екатеринбурга направлен запрос. Демин напомнил, что, по правилам, если движение на велосипеде представляют угрозу другим участникам, велосипедист должен спешиться.

Екатеринбург, Игнат Бакин

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