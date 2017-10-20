В Екатеринбурге полиция поймала трех водителей, занимавшихся нелегальными пассажирскими перевозками

Сотрудники ГИБДД вместе с полицией, налоговой службой и Ространснадзором провели рейд на маршруте Верхняя Пышма – Екатеринбург для пресечения нелегальных пассажирских перевозок на автомобильном транспорте. Ведомства заранее установили незаконные маршрутки и ловили нарушителей с поличным.

Так, во время проверки инспекторы задержали водителя автобуса «Пежо», которому пассажиры передали деньги за проезд. Видеосъемкой зафиксировано, как водитель договорился с пассажирами притвориться его знакомыми, и что он якобы перевозил их бесплатно. По данному факту возбуждено сразу несколько производств. Решается вопрос о передаче материалов в налоговую службу для принятия решения о привлечении водителя «Пежо» к ответственности, в том числе к уголовной, за незаконную предпринимательскую деятельность, сообщили в пресс-службе управления ГИБДД по Свердловской области.

Всего за время проведения рейда инспекторы остановили трех водителей, занимающихся нелегальными перевозками. Возбуждено 12 административных дел за нарушение правил использования тахографов, оформления путевой документации и требований по организации безопасности пассажирских перевозок.

В Госавтоинспекции заверили, что такие проверки на дорогах будут проводиться на регулярной основе.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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