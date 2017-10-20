Пранкеры Вован и Лексус признались екатеринбуржцам, как от имени Петра Порошенко заключали договор с Илоном Маском

Сегодня в Екатеринбурге на презентации своей книги пранкеры Вован и Лексус рассказали о неудавшемся розыгрыше. Речь шла о поставках солнечных двигателей Tesla Motors. По словам пранкеров, переговоры они вели с вице-президентом компании, якобы до Порошенко Маск не снизошел. По неизвестным причинам договор был сорван и пранк не стал достоянием общественности.

Кроме того, пранкеры дали характеристику Ксении Собчак, собравшейся баллотироваться в президенты. Прозвучало слово «мразота», как бы пояснявшее позицию Вована и Лексуса.

В Екатеринбург шутники прибыли для презентации книги «По ком звонит телефон?" – об истории отечественного пранка.

Первый заместитель главы администрации губернатора Свердловской области Вадим Дубичев берет автограф у Лексуса и Вована

Екатеринбург, Максим Бородин

Екатеринбург. Другие новости 20.10.17

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