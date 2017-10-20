Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Пятница, 20 октября 2017, 19:34 мск

российское информационное агентство 18+

Екатеринбург

, , , , , , ,

Пранкеры Вован и Лексус признались екатеринбуржцам, как от имени Петра Порошенко заключали договор с Илоном Маском

Пранкеры Вован и Лексус признались екатеринбуржцам, как от имени Петра Порошенко заключали договор с Илоном Маском

Сегодня в Екатеринбурге на презентации своей книги пранкеры Вован и Лексус рассказали о неудавшемся розыгрыше. Речь шла о поставках солнечных двигателей Tesla Motors. По словам пранкеров, переговоры они вели с вице-президентом компании, якобы до Порошенко Маск не снизошел. По неизвестным причинам договор был сорван и пранк не стал достоянием общественности.

Кроме того, пранкеры дали характеристику Ксении Собчак, собравшейся баллотироваться в президенты. Прозвучало слово «мразота», как бы пояснявшее позицию Вована и Лексуса.

В Екатеринбург шутники прибыли для презентации книги «По ком звонит телефон?" – об истории отечественного пранка.

Новый День: Пранкеры Вован и Лексус признались екатеринбуржцам, как от имени Петра Порошенко заключали договор с Илоном Маском
Первый заместитель главы администрации губернатора Свердловской области Вадим Дубичев берет автограф у Лексуса и Вована

Екатеринбург, Максим Бородин

Екатеринбург. Другие новости 20.10.17

Итоги недели. Все самое интересное по версии «Нового Дня» (ФОТО, ВИДЕО). / «В деле три жертвы». Убийца школьницы Ольги Медведевой оказался серийным насильником. Эксклюзив РИА «Новый День». / Минтранс сегодня принял дорогу до Серебрянки (ФОТО, ВИДЕО).

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»

В рубриках

, , , , ,

Новости партнеров

Екатеринбург, все новости

Итоги недели. Все самое интересное по версии «Нового Дня» (ФОТО, ВИДЕО)

«В деле три жертвы». Убийца школьницы Ольги Медведевой оказался серийным насильником. Эксклюзив РИА «Новый День»

Минтранс сегодня принял дорогу до Серебрянки (ФОТО, ВИДЕО)

Жители трущоб Большого Конного полуострова опасаются поджогов перед «Экспо» (ФОТО, ВИДЕО)
Все новости