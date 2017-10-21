«Не пытайтесь прятаться за остановками», – спасатели объявили штормовое предупреждение о шквалистом ветре

На Среднем Урале объявлено штормовое предупреждение. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Свердловской области, ссылаясь на синоптиков. Согласно их данным, порывы ветра будут достигать 25 метров в секунду. Возможно падение слабоукрепленных конструкций и деревьев, обрыв линий связи и электропередачи. Шквалистый ветер может привести к «перехлёстыванию линий электропередачи, способствующему возникновению пожаров», говорится в сообщении ведомства.

Спасатели просят не оставлять детей без присмотра и ограничить выход из зданий. Также повышается риск возникновения пожаров в квартирах.

На улице во время усиления ветра лучше прятаться в подземном переходе и подъездах зданий. Возле стен домов находиться опасно: возможно падение шифера и других предметов с крыш. «Ни в коем случае не пытайтесь прятаться за остановками общественного транспорта, рекламными щитами, недостроенными зданиям, под деревьями», – сообщают в ГУ МЧС по Свердловской области.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 20.10.17

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