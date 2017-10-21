Сергей Шнуров оценил сексуальную жизнь президента и шансы Ксении Собчак (ВИДЕО)

Сегодня в Екатеринбурге Сергей Шнуров накануне концерта сделал сразу несколько достаточно прямых, и даже эпатажных, заявлений.

Не так давно он написал стихотворение о жизни Владимира Путина – в котором горестно объяснил, что у человека при такой должности одним из главных развлечений становится рыбалка в компании Сергея Шойгу. На сегодняшней пресс-конференции перед концертом тема сексуальной жизни президента тоже обсуждалась. Подробности – на нашем видео.

Шнур о сексе с Путиным, выборах Собчак и «Мегафоне»

Лидера группы «Ленинград» спрашивали и о выдвижении Ксении Собчак на пост высшего главы государства. В свойственной ему манере он выразил некоторое сомнение в целесообразности этого шага. При этом в общении с прессой вел себя предельно корректно и дал возможность задать все вопросы, что задержало начало концерта не менее чем на полчаса.

Вдобавок Шунров пояснил, почему другим операторам сотовой связи он предпочел «Мегафон». Оказалось, дело связано исключительно с бизнес-интересами звезды.

Екатеринбург, Максим Бородин

Екатеринбург. Другие новости 21.10.17

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