В Екатеринбурге дважды за вечер эвакуировали «Гринвич»

В Екатеринбурге сегодня за вечер дважды эвакуировали ТРЦ «Гринвич». Около восьми часов вечера посетителей торгового центра попросили выйти из здания, подъехала пожарная машина. Толпы покупателей эвакуировались, автомобилисты, правда, сделать этого быстро не смогли – на выезде с парковки образовались заторы.

Спустя почти два часа началась вторая эвакуация. «Попросили всех выйти. У охранника рядом с «Гиперболой» в рации было слышно, что нужно срочно зайти в отдел «элитки». Может, там кто-то сумку забыл. Никаких толп не было – в «Гринвиче» было уже очень пусто», – рассказал «Новому Дню» покупатель.

Екатеринбург, служба информации

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