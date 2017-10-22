На Металлугов украли забор с собачьей площадки

Неизвестные лица срезали забор на собачьей площадке на улице Металлургов в Екатеринбурге. Как сообщает местный житель, теперь с собаками приходится гулять только на поводках. При этом площадка была огорожена властями всего полтора месяца назад. Об этом сообщает сообщество «Инцидент. Екатеринбург».

Совершенное хулиганство расследуется органами дознания.

Екатеринбург, Служба информации

Екатеринбург. Другие новости 21.10.17

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