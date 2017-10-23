В Реже на пожаре погибли три человека

Этой ночью в Реже загорелась квартира в двухэтажном доме. Спасатели эвакуировали 27 человек. К сожалению, троих спасти не удалось.

Сообщение о пожаре спасателям поступило сегодня в 03:39. В Реже на улице 8 Марта загорелась квартира на втором этаже двухэтажного многоквартирника. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области, по лестницам были эвакуированы 20 человек, в том числе 9 детей, еще пять детей и двух взрослых спустили по трехколенной лестнице. После тушения огня были найдены тела трех погибших.

Погибли мужчина 1941 года рождения и женщина 1951 года рождения, проживавшие в загоревшейся квартире, и мужчина 1983 г.р., живший в другой квартире. По предварительным сведениям, возгорание могло произойти из-за неосторожного обращения с огнем при курении. Признаков насильственной смерти на телах погибших граждан в настоящее время не установлено. Для определения точной причины их смерти проводятся судебно-медицинские экспертизы. В пресс-службе СУ СК по Свердловской области прокомментировали, что возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам».

Реж, служба информации

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