Житель Тугулыма помог задержать пьяного водителя, насмерть сбившего пенсионерку

Мужчина и пожилая женщина погибли в выходные в ДТП в Туринске и Тугулыме, а в Нижнем Тагиле травмы получила семья с девочкой школьного возраста. Виновника ДТП в Тугулыме помог задержать неравнодушный местный житель.

Как сообщили в пресс-службе УГИБДД, 21 октября в 18:00 в Тугулыме на улице Советской нетрезвый водитель ВАЗ-21140 1980 года рождения без прав сбил женщину-пешехода 1938 года рождения, которая двигалась навстречу машине. После происшествия водитель скрылся с места ДТП. Пострадавшая была доставлена в районную больницу, где от полученных травм скончалась. Благодаря жителю Тугулымского района виновника ДТП удалось задержать по горячим следам. Свидетель трагедии начал преследовать лихача, а также передал информацию сотрудникам Госавтоинспекции, благодаря чему подозреваемый был задержан у ворот своего дома. Виновником происшествия оказался житель деревни Журавлева Тугулымского района, который уже 10 раз привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД, в том числе трижды – за пьяную езду. Решается вопрос о привлечении его у предусмотренной законом уголовной ответственности.

В Туринске ДТП со смертельным исходом произошло в воскресенье около 17:00. По предварительным данным, водитель ВАЗ-21099 во время движения по улице Путейцев сбил 40-летнего пешехода, который переходил проезжую часть в неустановленном месте. Мужчина скончался до приезда скорой медицинской помощи. Водитель ВАЗа имеет водительский стаж 6 лет, за 2017 год 4 раза привлекался к административной ответственности. Проведено его освидетельствование на состояние опьянения, результат – водитель трезв.

В Нижнем Тагиле 22 октября в 18:50 водитель автомобиля «Джили» на улице Металлургов на нерегулируемом пешеходном переходе наехал на троих пешеходов – мужчину 1974 года рождения, женщину 1979 года рождения и девочку 2006 года рождения. Все трое госпитализированы с травмами различной степени тяжести. В отношении водителя составлены административные материалы по статье 12.18 и части 1 статьи 12.7 КоАП Российской Федерации. По факту ДТП проводится проверка.

Туринск, Тугулым, Нижний Тагил, служба информации РИА «Новый День»

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