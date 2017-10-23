Рособрнадзор запретил прием абитуриентов в екатеринбургский вуз

Рособрнадзор запретил прием абитуриентов Академии туризма и международных отношений – учебное учреждение работает в Екатеринбурге 17 лет.

Как сообщается на сайте Рособрнадзора, прием абитуриентов запрещен за неисполнение предписаний в установленные сроки. Такие же санкции введены в отношении Сургутского института мировой экономики и бизнеса «Планета». Два частных вуза – АНОО ВО «Индустриальный институт» (Курск) и НЧОУ ВО «Московская академия творчества» – лишены лицензии.

Академия туризма и международных отношений в Екатеринбурге работает с 1999 года, ранее учреждение называлось Уральский международный институт туризма. Как сообщается на сайте Академии, по результатам мониторинга Минобрнауки РФ за 2017 год, деятельность организации признана эффективной.

Екатеринбург, служба информации

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