В Каменске-Уральском до сих пор ищут девушку, которую отказалась госпитализировать скорая

В Каменске-Уральском прокуратура проверяет информацию об отказе скорой помощи госпитализировать девушку, которая упала с лестницы. Пострадавшую пока найти не удалось, официальных жалоб на медиков также не поступало.

Инцидент случился вечером в пятницу, 20 октября. Со слов жителей многоэтажного дома, они услышали шум в подъезде и вышли посмотреть что случилось. На полу обнаружили соседку без сознания, которая упала с лестницы. Вызвали скорую, которая приехала через полтора часа. Врачи отказались госпитализировать девушку, заявив, что она пьяна. Жильцы дома утверждают, что ночью соседке стало хуже, и ее увезли в больницу в тяжелом состоянии.

Стоит отметить, что история была рассказана анонимно в паблике «Подслушано Каменск-Уральский», после чего попала в СМИ. Представитель областного минздрава Константин Шестаков выступил в защиту медиков, представив свою версию событий: «Вызов был в пятницу в 22:06 от голоса молодого мужчины. Повод: упала девушка. Бригада приехала через 15 минут в 22:21. Никаких девушек по этому адресу не было. Бригада медиков поднялась до пятого, последнего, этажа дома. И в больницу в тяжелом состоянии, тем более женщина с черепно-мозговой травмой в состоянии алкогольного (наркотического, токсикологического или иного) опьянения, тоже не поступала. Информация от медицинских работников Каменска-Уральского. Жалоб ни в минздрав СО, ни в теротдел минздрава по ЮУО, ни в лечебные учреждения Каменска-Уральского нет».

Между тем прокуратура начала проверку по сообщениям СМИ. Как рассказала РИА «Новый День» старший помощник прокурора Свердловской области Марина Канатова, на сегодняшний день пострадавшая девушка пока не найдена. Проверка прокуратуры займет 30 дней.

P.S. Во второй половине дня стало известно, что прокуратура Каменска-Уральского предварительно нашла девушку, которая упала в пятницу вечером в подъезде. Но она заявляет, что скорую не вызывала и в больницу не обращалась. Сейчас прокуратура устанавливает, та ли эта девушка, о которой сообщали ранее жители многоэтажки.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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