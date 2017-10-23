В Свердловской области снова запретили продажу «фунфыриков»

В Свердловской области на 180 суток приостановлена продажа спиртосодержащей продукции – так называемых фунфыриков.

Как сообщили в Роспотребнадзоре, запрет коснется спиртосодержащей непищевой продукции, спиртосодержащих пищевых добавок и ароматизаторов с содержанием этилового спирта более 28 процентов.

Добавим, что в регионе наблюдается значительное снижение показателей отравления алкоголем. С 1 января по 16 октября этого года в сравнении с аналогичным периодом 2016 года наблюдается снижение числа случаев отравления на 19,2%, число случаев отравления со смертельным исходом – на 19,1%.

Екатеринбург, Служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 23.10.17

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