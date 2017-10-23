В Свердловской области собрали больше урожая, чем в прошлом году

В Свердловской области завершилась уборочная кампания. В этом году аграрии собрали больше овощей и зерна, а также немного перевыполнили план по заготовке кормовых культур, отрапортовали в министерстве АПК и продовольствия.

В 2017 году общая посевная площадь в Свердловской области превысила 800 тысяч гектаров. Валовый сбор зерна составил 807 тысяч тонн (в 2016 году – 627 тысяч тонн). В хозяйствах области собрано 232 тысячи тонн картофеля (в прошлом году – 189 тысяч тонн) и 404 тысячи тонн капусты, моркови и свеклы (было 353 тысяч тонн). Также зимой не должно быть недостатка в кормовых культурах для животноводства. На одно животное заготовлено 32 центнера кормовых единиц при поставленном плане в 30 центнеров.

«Сезон полевых работ в Свердловской области был несколько осложнен погодными условиями. Из-за затяжной весны аграрии чуть позже вышли в поля, летом и осенью полноценной уборке мешали дожди. Но в итоге удалось вовремя и в полном объеме убрать весь урожай», – заявил министр АПК Дмитрий Дегтярев.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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