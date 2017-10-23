Омичи соревнуются в знании цитат Буркова

Жителям Омской области предложили проверить, насколько внимательно они следили за высказываниями свежеиспеченного врио губернатора Александра Буркова.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», тест на знание цитат Буркова разместил портал «Новый Омск». Читателям предлагается ответить, говорил или не говорил Бурков указанные в тексте слова. Первая приписываемая ему цитата звучит так: «Путин – мой кумир! Я его люблю, я его уважаю. Я за него жизнь отдам. Я жизнью обязан этому человеку. Я хочу чтобы он был пожизненным президентом РФ». Есть в подборке и более «мирские» заявления: «Ты штаны не забывай, а то мужик без штанов – не мужик». В отличие от первой приведенной цитаты, вторая – подлинные слова Александра Леонидовича.

Если читатель набирает пять или менее правильных ответов из десяти, создатели теста резюмируют: «Право слово, это уже неприлично. Проявите хоть какой-то интерес к губернатору».

Омск, Екатеринбург, Служба информации РИА «Новый День»

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