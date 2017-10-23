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Понедельник, 23 октября 2017, 14:58 мск

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Начальником Уральской таможни назначили Максима Чмору (ФОТО)

Начальником Уральской таможни назначили Максима Чмору (ФОТО)

Начальником Уральского таможенного управления стал генерал-майор таможенной службы Максим Чмора. Он возглавлял Управление с приставкой врио с мая этого года, когда генерал-лейтенант Вячеслав Голоскоков был назначен руководителем таможни Московской области.

Новый День: Начальником Уральской таможни назначили Максима Чмору (ФОТО)

Как сообщили сегодня в пресс-службе Уральской таможни, Максим Чмора назначен начальником Уральского таможенного управления. С сентября 2015 года он находился в должности первого заместителя начальника регионального таможенного управления.

До работы на Урале Максим Чмора проходил службу в Приволжском таможенном управлении, исполняя обязанности первого заместителя начальника Татарстанской таможни. В таможенных органах работает с 1996 года.

Екатеринбург, служба информации

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