Свердловские коммунальщики заявили о готовности к морозам

«Облкоммунэнерго» готово к пиковым нагрузкам в предстоящую зиму. Для этого была проведена масштабная ремонтная кампания на объектах предприятия, сообщил на пресс-конференции в «Интерфакс-Урал» гендиректор АО Дмитрий Буданов. Совместную встречу со СМИ сегодня провели руководители ключевых энергокомпаний региона и первый замминистра энергетики и ЖКХ Свердловской области Игорь Чикризов.

Паспорт готовности к работе в отопительный период 2017-2018 годов «Облкоммунэнерго» получило 11 октября. «Этому предшествовала большая работа. Можно сказать, что готовиться к зиме мы начали еще весной, а продолжили летом. За это время провели необходимые ремонты оборудования и сетей. На 23 октября ремонтная программа в электросетевом комплексе выполнена на 89% от годового плана. На сегодня отремонтировано 232 километра воздушных линий 0,4/10кВ, 847 трансформаторных подстанций. Заменены 2431 опора и 1868 приставок, почти 6 километров кабельных линий 0,4/10кВ», – сообщил Дмитрий Буданов.

Он добавил, что масштабная ремонтная кампания была проведена и в тепловом дивизионе. Работу теплоэнергетиков осложнило дождливое лето, но запланированный объем выполнен полностью. Так, заменено более 7 километров магистральных и квартальных систем теплоснабжения, ХВС и ГВС, пять водогрейных котлов, капитально отремонтировано еще 6 котлов и котлоагрегатов. Во всех «тепловых» структурных подразделениях компании прошли внутренние проверки на предмет готовности к ОЗП, работу в электросетевом комплексе оценила специально созданная комиссия министерства энергетики и ЖКХ Свердловской области и Ростехнадзора.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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