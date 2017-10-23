В Индии насмерть разбился парапланерист из Екатеринбурга

В индийском поселении Бир у подножья Гималаев при полете на параплане разбился 49-летний екатеринбуржец Николай Рябков. Трагедия произошла 19 октября. О случившемся рассказал друг погибшего, общественник Алексей Беззуб.

«В Индии на параплане разбился наш друг Николай Рябков. Учились в параллельных группах на президентской программе. Необычайно позитивный человек, всегда было приятно с ним пообщаться, умный, отзывчивый, теперь его с нами нет. Пусть земля тебе, Коля, будет пухом, соболезнования родным», – написал он в фейсбуке.

Первые сообщения о гибели екатеринбургского путешественника появились на форуме парапланеристов. Пользователи обсуждали, что 19 октября была нелетная погода. «Что произошло, точно никто не знает. Очевидно, что он [Рябков] стал возвращаться из Драмсалы высокими горами и упал где-то на хребте», – делятся мнениями на форуме.

Фото со страницы А. Беззуба в фейсбуке

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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