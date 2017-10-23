В Нижнем Тагиле пенсионерка отсудила у ТСЖ 130 тысяч рублей за рухнувший потолок

В Нижнем Тагиле прокуратура через суд заставила ТСЖ выплатить пенсионерке ущерб за рухнувший потолок в двухкомнатной квартире.

Инцидент случился в марте этого года. В квартиру заявительницы, расположенной на втором этаже, рухнула деревянная несущая балка перекрытия, повредив обои и пол. К счастью, из жильцов никто не пострадал. Как выяснилось позднее, упавшая балка прогнила из-за протечки кровли. При этом за содержание дома отвечает ТСЖ. Пенсионерка самостоятельно провела независимую оценку стоимости причиненного ущерба и потребовала от управляющей организации 125 тысяч рублей на покрытие затрат на ремонт в квартире. ТСЖ отказалось платить добровольно, после чего женщина обратилась в прокуратуру, попросив взыскать с товарищества еще и компенсацию морального вреда.

Иск надзорного ведомства в интересах заявительницы рассмотрел Дзержинский районный суд и полностью удовлетворил требования. Помимо суммы ущерба в пользу пенсионерки взыскано 5 тысяч рублей в счет компенсации морального вреда, сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Нижний Тагил, служба информации РИА «Новый День»

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