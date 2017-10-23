На ЖБИ управляющая компания выгнала из подвала «подставных» электриков (ФОТО, ВИДЕО)

Интересный прецедент сложился в микрорайоне ЖБИ в Екатеринбурге. Фактически, управляющая компания «Радомир-Инвест» уже несколько месяцев держит оборону дома на Новгородцевой, 17.

Летом этого года собственники многоквартирника самостоятельно выбрали подрядчика для проведения капитального ремонта системы электроснабжения. Региональный фонд содействия капремонту, являющийся держателем спецсчета дома, перечислил жителям аванс за проведение работ. Но УК долгое время категорически отказывалась допускать работников к электрощитовым.

«Во-первых, нам не предоставили договор с подрядчиком, мы не видели смет, дефектовок, а обслуживать систему электроснабжения впоследствии именно управляющей компании, – поясняет руководитель УЖК «Радомир-Инвест» Евгений Тиунов. – Во-вторых, нам выслали запрос о допуске бригады из десяти человек, но только у половины из них знания по работе с электроустановками были подтверждены документально».

Евгений Тиунов

Пойдя навстречу жителям, которые планировали провести работы еще до 1 октября, управляющая компания предоставила допуск к электроустановкам пяти сотрудникам бригады подрядчика. Однако при проверке выяснилось, что по факту на объекте работают совсем другие люди, причем с серьёзными нарушениями техники безопасности и охраны труда.

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«Подрядчик гарантировал нам, что подключение электроинструмента будет производиться через рубильник, а на месте мы увидели, что они подключились к простой распределительной коробке с помощью скруток, – рассказывает Евгений Тиунов. – При такой работе человека запросто может убить током. А отвечать потом мне, поскольку все это произойдет в помещении, за которое несет ответственность управляющая компания!»

Такое подключение к распределительной коробке нарушает нормы безопасности и охраны труда

В добросовестности выбранного жителями подрядчика в УК сомневались с самого начала.

Еще в июле «Радомир-Инвест» направил заявление в прокуратуру Кировского района с просьбой проверить недавно образовавшуюся организацию.

«Согласно информации на портале Федеральной налоговой службы, ИП, которое в качестве подрядчика выбрали собственники дома на Новгородцевой, 17, было зарегистрировано в апреле 2017 года и существует пять месяцев, что очень мало для строительной организации. При этом виды деятельности этого предпринимателя достаточно обширны: от строительства портовых сооружений до оптовой торговли игрушками и одеждой из меха. Все это дает основания усомниться в компетентности организации», – считает юрист в сфере ЖКХ Алексей Мещеряков.

Юрист Алексей Мещеряков

Помимо добросовестности индивидуального предпринимателя сомнения вызывает и легитимность протокола общего собрания собственников, согласно которому недостающие средства на оплату ремонтных работ председатель совета дома получит в качестве займа от той же подрядной организации. По этому факту УК направила запрос в департамент государственного жилищного и строительного надзора с просьбой проверить легитимность предоставленных документов. Жильцы дома, с которыми нам удалось поговорить, о собрании по поводу капремонта слышали впервые. «Я вообще не помню, когда в доме проводилось последнее собрание, по-моему, года два назад, – рассказывает собственница с Новгородцевой, 17, Антонина Рыбакова. – И говорят там так запутанно, что приходишь домой и не понимаешь, о чем нам хотели сказать».

На сегодняшний день в связи с нарушениями правил допуска и техники безопасности УК приостановила проведение работ, отправив председателю совета дома письмо с описанием ситуации и списком документов, которые необходимо предоставить для возобновления ремонта системы электроснабжения.

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Как оказалось, ситуация на Новгородцевой, 17, – лишь один из примеров того, к чему приводит самостоятельность жителей в выборе подрядчика. В этом году в доме на Высоцкого, 18, собственники нашли компанию по замене окон. В августе УК выдала работникам замечания, которые не устранены до сих пор. В доме на Высоцкого, 22, инициативные собственники выбрали подрядчика для замены трубопровода в подвале. Около года представитель компании нес необходимые документы в УК, но и после подписания договора не торопится начинать работы. ИП Ларочкин, выбранный жителями дома на Сиреневом бульваре, 17, в качестве подрядчика для проведения реконструкции системы отопления, получал согласование проекта в ресурсоснабжающей организации обманным путем – используя бланки управляющей компании. По этому факту УК написала заявление в полицию для проведения проверки.

«Мы не против того, чтоб собственники участвовали в выборе подрядчика, но это должна быть проверенная и надежная организация, которая зарекомендовала себя на рынке, специализирующаяся на одном-двух видах деятельности и не имеющая задолженности перед налоговыми органами», – отмечают в «Радомир-Инвест».

Екатеринбург, Елена Васильева

Екатеринбург. Другие новости 23.10.17

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