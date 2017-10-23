Уроженец ХМАО-Югры задушил свою землячку в Екатеринбурге

Полицейские Екатеринбурга раскрыли убийство жительницы города Советского (ХМАО-Югра), которая в августе приехала в Екатеринбург и бесследно исчезла.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе УМВД Екатеринбурга, 30 августа в полицию обратилась подруга пропавшей жительницы ХМАО 1976 года рождения. Женщина пояснила правоохранителям, что ее знакомая несколько дней назад приехала в Екатеринбург по личным вопросам и пропала.

С момента подачи заявления о пропаже сыщики предпринимали различные попытки выйти на след бесследно исчезнувшей женщины. 21 октября в ходе оперативно-разыскных мероприятий сыщики вышли на след подозреваемого, которым оказался ранее судимый за разбой и грабеж уроженец ХМАО 1974 года рождения.

Задержанный под прессом улик сознался в убийстве и пояснил, что был знаком со своей будущей жертвой с 2015 года – они оба являются земляками из города Советский. Мужчина предложил оказать своей знакомой помощь в продаже недвижимости, попросив за данную посредническую услугу небольшой процент.

Подозреваемый продал квартиру женщины, но передавать ей деньги не торопился. 24 августа гражданка приехала в Екатеринбург, чтобы выяснить отношения. Они условились встретиться вечером в центре города возле кинотеатра на улице Дзержинского. Встреча двух знакомых сразу не задалась, между ними вспыхнул конфликт. В результате разозлившийся мужчина задушил женщину. После он поспешил спрятать тело – на своем автомобиле вывез труп на Серовский тракт, где накрыл ветками и листвой на территории лесополосы в двухстах километрах от Екатеринбурга.

В СУ СКР добавляет, что обвинение в убийстве ханты-мансийцу уже предъявлено. Следователем СКР перед судом заявлено ходатайство об избрании в отношении злоумышленника меры пресечения в виде заключения под стражу, которое будет рассмотрено сегодня.

Екатеринбург, Советский, Служба информации РИА «Новый День»

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