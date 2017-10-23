Добиваться своего или идти на Москву: екатеринбургские националисты отказываются проводить «Русский марш» на окраине

Екатеринбургские националисты подали заявку в Министерство общественной безопасности Свердловской области на проведение традиционного «Русского марша» в День народного единства 4 ноября. Однако ответ властей оказался неожиданным для идеологов движения. Вместо привычного маршрута по Уралмашу им предложили митинговать на окраинах города.

Как сообщили организаторы «Русского марша» в соцсетях, в минувшую пятницу они подали в министерство три уведомления на проведение акции. На согласование предлагались маршруты в центре города, Юго-Западном районе и на Уралмаше, где националисты маршируют последние четыре года.

«Уже вечером мы получили ответы, написанные по шаблону, с отказом на проведение по заявленным маршрутам и предложениями перенести мероприятие в глухомань, в промзоны, в парки и тому подобное. Власти предложили нам следующие маршруты: 1) Елизавет, от перекрестка улиц Бисерсткой/Колхозной, по Бисертской до Бисертской 1с/1 и провести митинг в парке у этого дома; 2) Уралмаш, от перекрестка Молодежи/Коммунистической, по Коммунистической до Коммунистической, 52, митинг возле указанного дома; 3) Химмаш, по Инженерной, от памятника ВОВ, до стадиона на Дагестанской, 1/1, митинг в парке у стадиона», – говорится в сообщении организаторов.

В группе «Русский марш» началось голосование, где активисты обсуждают свои дальнейшие действия. Большинство екатеринбургских националистов убеждены, что нужно добиваться согласования старого маршрута по улицам Победы и Космонавтов. Второе место в голосовании набрал вариант «Организованно выехать на Русский марш в Москву». Некоторые пользователи предложили устроить 4 ноября несанкционированную акцию в центре города. В качестве площадки даже предлагается «Черный тюльпан».

«Мы обязательно будем добиваться согласования традиционного маршрута. Но опыт подсказывает, что, скорее всего, добиться согласования нам не удастся, закон на стороне […] властей. И законы ими же и созданы, чтобы подавлять нашу борьбу за свои права. Если так произойдет, нам придется вновь выбирать, между тремя маршрутами по глухим промзонам и паркам, отказом от проведения РМ, и проведением РМ в Центре, без получения согласования властей», – ответил на предложения один из активистов «Русского марша» Максим Вахромов.

Добавим, что последний срок подачи уведомлений о проведении публичных мероприятий в День народного единства заканчивается 25 октября.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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