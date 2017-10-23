Первый показ «Матильды» в Екатеринбурге состоится 26 октября в 9 утра

В четверг, 26 октября, в Екатеринбурге, как и по всей стране, стартует показ скандально известного фильма «Матильда».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», самый ранний сеанс ожидается в «Салюте» – в 9:00. В 9:10 «Матильду» увидят в кинотеатре «Пассаж Синема», в 9:30 – в «Гринвич Синема», в 10:00 – в «Премьер-зале Парк хаус», в 10:05 – в ТЦ «Академический». Судя по сайтам кинотеатров, на утренние сеансы билетов еще много, а вот на вечерних выкуплено уже около трети мест.

В полиции пока не сообщают, будут ли приняты дополнительные меры безопасности. «Давайте вернемся к этому вопросу хотя бы накануне премьеры», – предложил начальник пресс-службы ГУ МВД Валерий Горелых.

Добавим, что предпоказа «Матильды» ни в Екатеринбурге, ни в других городах не будет. Компания-прокатчик опасалась, что на него проникнуть пираты и «сольют» фильм в интернет еще до премьеры.

Екатеринбург, Служба информации РИА «Новый День»

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