Наркоман с Уралмаша организовал в собственной квартире притон

Полиция Екатеринбурга пресекла деятельность наркопритона в Орджоникидзевском районе.

Как сообщили РИА «Новый День» в УМВД по Екатеринбургу, 33-летний местный житель организовал и содержал наркопритон в собственной квартире на улице Калинина. Подозреваемый пускал в квартиру других наркоманов в обмен на наркотики для личного потребления. В ходе проведения обыска сотрудниками полиции были обнаружены и изъяты вещества и приспособления для потребления наркотиков. Вещественные доказательства направлены на исследования.

Подозреваемый – неработающий и ранее судимый за имущественные преступления екатеринбуржец. Он сознался, что в течение десяти лет употребляет наркотические курительные смеси, но отказаться от привычки не желает. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 232 УК РФ «Организация либо содержание притонов или систематическое предоставление помещений для потребления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов». Максимальное наказание по данной статье составляет четыре года лишения свободы.

Екатеринбург, Служба информации РИА «Новый День»

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