Мэрия банкротит УК «Чкаловская»

Департамент по управлению муниципальным имуществом подал иск о банкротстве УК «Чкаловская».

Соответствующее уведомление появилось в картотеке дел арбитражного суда. Согласно первичным данным УК задолжала мэрии порядка 7 миллионов рублей.

За предыдущие четыре месяца это уже третий иск, поступивший в Арбитражный суд Свердловской области с требованиями к ООО «Управляющая компания «Чкаловская». Ранее в суд обратились ООО «Ветта-Инвест» и ООО «Чистота.Ру. Управление отходами» с требованиями более 3,5 и 4 миллионов рублей соответственно.

Не надо забывать и о долге управляющей компании перед ресурсоснабжающими организациями. Так, долг только перед энергосбытовым подразделением ПАО «Т Плюс» составляет более 160 миллионов рублей.

Екатеринбург, Служба информации РИА «Новый День

Екатеринбург. Другие новости 24.10.17

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