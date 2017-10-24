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Вторник, 24 октября 2017, 13:24 мск

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Екатеринбург

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Подвижный грунт: в Екатеринбурге провалился асфальт (ФОТО, ВИДЕО)

Подвижный грунт: в Екатеринбурге провалился асфальт (ФОТО, ВИДЕО)

В Екатеринбурге на проезжей части на улице Амундсена возле дома №73 провалился асфальт. В течение нескольких часов место аварии не было огорожено.

Провал на Амундсена

По словам работников Водоканала, которые приехали к месту ЧП, произошла подвижка грунта, а из-за нее – прорвало трубу с холодной водой.

Новый День: Подвижный грунт: в Екатеринбурге провалился асфальт (ВИДЕО)

«Была заявка на утечку с водовода диаметром 300 мм. В 05:15 водовод отключили, утечка прекратилась. Место провала огородили, сегодня будут укреплять ограждение, приступят к раскопкам. После аварийно-раскопочных работ и устранения повреждения асфальтовое покрытие будет восстановлено в полном объеме», – сказали «Новому Дню» в пресс-службе Водоканала.

Новый День: Подвижный грунт: в Екатеринбурге провалился асфальт (ВИДЕО)

Напомним, ранее в интервью нашему агентству и.о. министра ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов говорил о том, что коммунальные службы и энергетики готовятся к сложному сезону, т.к. возможны перепады температур, из-за чего оборудование часто не выдерживает.

Новый День: Подвижный грунт: в Екатеринбурге провалился асфальт (ВИДЕО)
Новый День: Подвижный грунт: в Екатеринбурге провалился асфальт (ВИДЕО)

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 24.10.17

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