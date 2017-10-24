Владимир Путин назначил 15 судей в Свердловской области

Екатеринбург, Октябрь 24 (Новый День, служба информации РИА «Новый День») – Президент России Владимир Путин назначил на шестилетний срок 15 судей в Свердловской области.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» соответствующий указ № 506 от 23 октября опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно документу, переназначена на свою должность председатель Байкаловского районного суда Ольга Лошкарева. Кроме того, на должность заместителя председателя Кировского райсуда Екатеринбурга назначен Сергей Савинов, заместителем председателя Екатеринбургского гарнизонного военного суда – Вадим Харечко.

Также, согласно указу президента, должности судей получили Екатерина Подкина (Алапаевский горсуд), Анастасия Нарожная (Режевской горсуд), Елена Фарафонова (Серовский райсуд), Ольга Дорохина (Железнодорожный райсуд Екатеринбурга), Екатерина Иванченко (Кировский райсуд Екатеринбурга), Сергей Поваров (Красноуфимский райсуд), Ольга Степкина (Ленинский райсуд Екатеринбурга), Владислав Темников (Октябрьский райсуд Екатеринбурга), Анна Шевелева (Орджоникидзевский райсуд Екатеринбурга), Ольга Третьякова (Синарский райсуд Каменска-Уральского), Ольга Маслова и Игорь Шенаурин (Чкаловский райсуд Екатеринбурга).

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