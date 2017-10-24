Страшилища на колесах устроят пробег в Екатеринбурге

В ближайшие выходные в Екатеринбурге пройдет велопробег, приуроченный к Хэллоуину – участники будут одеты в карнавальные костюмы и загримированы в чудовищ и монстров. Мероприятие запланировано на субботу, 28 октября. В 20:00 велосипедисты стартуют от площадки у «Рубина», они проедут по улицам Малышева, Мамина-Сибиряка, Куйбышева, Хохрякова и по проспекту Ленина, финишировав у памятника Татищеву и Де Геннину.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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