В Екатеринбурге снова завоют сирены

Завтра в Екатеринбурге и городах Свердловской области снова будут проверять работоспособность систем оповещения населения о чрезвычайных ситуациях. Как сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС России, 25 октября в 11:30 во всех муниципалитетах будут включены электросирены. «В период проведения технической проверки просим жителей не беспокоиться, продолжать заниматься своими повседневными делами», – попросили в ведомстве. Напомним, первый этап ежегодной проверки систем оповещения прошли 18 октября.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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