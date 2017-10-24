Судебные приставы 13 часов караулили алиментщика под дверью, чтобы поймать и арестовать

Судебные приставы Железнодорожного района 13 часов караулили злостного неплательщика алиментов под дверью, чтобы доставить в отдел полиции для ареста на 10 суток.

Как сообщили в УФССП по Свердловской области, 39-летний уроженец Челябинской области, ныне проживающий в Екатеринбурге, задолжал по алиментным обязательствам двум своим несовершеннолетним сыновьям крупную сумму (порядка одного миллиона рублей), вследствие чего был признан виновным по статье 5.35.1 КоАП РФ с отбыванием наказания в виде административного ареста сроком на 10 суток.

Должник положенное наказание отбыл, однако платить алименты не стал. В итоге было вынесено постановление о принудительном приводе должника.

Судебным приставам, прибывших к алиментщику, двери квартиры никто не открывал, однако из квартиры время от времени раздавался мужской кашель, звуки передвижения, а также было заметно, что за работой должностных лиц кто-то наблюдал в дверной глазок.

В течение 13 часов доступ в квартиру не был предоставлен, несмотря на все доносившиеся звуки и явное присутствие кого-то в жилом помещении, свет в окнах не зажигали (с улицы велось наблюдение за балконом и окнами квартиры – во избежание побега должника через оные).

Попали судебные приставы в помещение, когда домой пришел пасынок должника, в квартире в темноте были обнаружены и алиментщик, и его новая супруга. Граждане своим поведением активно препятствовали законной деятельности, то есть совершили административное правонарушение, предусмотренное статьей 17.8 КоАП РФ. В отношении должника судом вынесено решение о наказании в виде административного штрафа в размере полутора тысяч рублей – штраф был оплачен в полном объеме.

Должник был доставлен на прием к судебному приставу-исполнителю и приступил к погашению задолженности по алиментам. Судебный пристав поспособствовал трудоустройству должника, и в данный момент он официально работает, а на его заработную плату обращено взыскание.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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