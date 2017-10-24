Бригадир из Новой Ляли женил своих подчиненных-мигрантов на местных женщинах

Прокуратура Новолялинского района выявила факты фиктивной регистрации брака местных жительниц с гражданами Республики Таджикистан.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры, индивидуальный предприниматель-строитель, работающий на территории Новой Ляли, организовал заключение трех фиктивных браков между гражданками РФ и рабочими, прибывшими из Таджикистана. Напомним, согласно действующему законодательству, иностранные граждане, состоящие в браке с гражданами России, имеют право воспользоваться упрощенным порядком получения гражданства. Кроме того, разрешение на временное проживание муж россиянки может получить без учета квоты, утвержденной правительством РФ. Женщины за заключение брака с мигрантами получили по 15 тысяч рублей, цели создания реальной семьи не ставилось.

Следственными органами возбуждено уголовное дело по статье «Организация незаконной миграции». Санкция статьи УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

Новая Ляля, Служба информации РИА «Новый День»

Новая Ляля. Другие новости 24.10.17

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