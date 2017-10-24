Самой нужной службой полиции свердловчане назвали ГИБДД

На сайте ГУ МВД по Свердловской области в ходе опроса посетителей выяснилось, что самой нужной и полезной граждане считают ГИБДД.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», всего проголосовал 121 пользователь. 79% из них признали ГИБДД наиболее «ведущей и самой нужной для граждан». Примечательно, что наиболее бесполезными были признаны сотрудники инспекции по делам несовершеннолетних – им не досталось ни одного голоса. Как распределились голоса, видно на фото.

Екатеринбург, Служба информации РИА «Новый День»

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