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Вторник, 24 октября 2017, 15:33 мск

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Самой нужной службой полиции свердловчане назвали ГИБДД

Самой нужной службой полиции свердловчане назвали ГИБДД

На сайте ГУ МВД по Свердловской области в ходе опроса посетителей выяснилось, что самой нужной и полезной граждане считают ГИБДД.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», всего проголосовал 121 пользователь. 79% из них признали ГИБДД наиболее «ведущей и самой нужной для граждан». Примечательно, что наиболее бесполезными были признаны сотрудники инспекции по делам несовершеннолетних – им не досталось ни одного голоса. Как распределились голоса, видно на фото.

Новый День: Самой нужной службой полиции свердловчане назвали ГИБДД

Екатеринбург, Служба информации РИА «Новый День»

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