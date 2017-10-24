Главный синоптик Урала пообещала «заметное потепление» к концу октября

В Екатеринбурге накануне зимы все-таки не обойдется без традиционных грязевых разливов. Еще какое-то время будет идти снег, причем таять он не будет, после чего наступит потепление.

Как рассказала главный синоптик Свердловского гидрометцентра Галина Шепоренко, большая часть октября в регионе была теплой с незначительным количеством осадков, 6-19 октября днем воздух прогревался даже до 15 градусов. Но последняя декада началась с холодов – не только по Уралу. Но и почти по всей территории России властвует арктический воздух. «Утром сегодняшнего дня большинство метеостанций Урала, европейского севера страны отмечали незначительный снежный покров 1-7 см, на юге Челябинской, Курганской областей его высота достигает сейчас 10-20 см из-за прошедших здесь в минувшие сутки сильных снегопадов. Предсказанные челябинскими синоптиками снегопады вызвали затруднения в движении транспорта из-за ухудшения видимости и гололедицы на дорогах. Ввиду преобладания в течение суток отрицательной температуры снег пролежит еще некоторое время, но все же зима еще не слишком прочно установилась, и вероятность того, что снег сойдет, значительна. Последние расчеты численных моделей атмосферы подсказывают, что в конце октября заметно потеплеет», – отметила Шепоренко.

Добавим, завтра в Екатеринбурге ожидается около ноля, ночью будет идти снег, в среду – до 2 тепла, преимущественно без осадков. К четвергу похолодает на 2 градуса и снова начнет валить снег.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 24.10.17

Туалеты – интересно, ёлки – неинтересно. О каких проблемах благоустройства готовы говорить депутаты гордумы. / Самой нужной службой полиции свердловчане назвали ГИБДД. / Бригадир из Новой Ляли женил своих подчиненных-мигрантов на местных женщинах. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»