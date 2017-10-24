«Свердловская пригородная компания» требует от минфина 300 миллионов рублей

ОАО «Свердловская пригородная компания» подала в суд на министерство финансов.

Об этом сообщает «РБК-Екатеринбург». Крупнейший оператор пригородных пассажирских перевозок в УрФО – АО «Свердловская пригородная компания» (СПК, контрольный пакет принадлежит РЖД, 49% акций контролирует МУГИСО) – требует из бюджета деньги на покрытие собственных затрат. В своих исковых требованиях СПК ссылается на соглашение о предоставлении перевозчикам субсидий на компенсацию выпадающих доходов между перевозчиком и региональным правительством. Убытки, о которых говорит СПК – следствие недополученных доходов, которые компания могла бы получить при оказании гражданам транспортных услуг в период с января по декабрь 2013 года, продавая билеты по рыночной цене. Однако предельная стоимость перевозки была ограничена РЭК Свердловской области и теперь, спустя почти четыре года, естественная монополия пытается взыскать деньги.

Судебная практика у пригородной компании довольно внушительна, но предыдущие требования перевозчика суд отклонял. Так, в июле 2017 года судебная коллегия Верховного суда отказала в рассмотрении кассационной жалобы СПК. В этом процессе переводчик также пытался получить компенсацию из бюджета, за недополученные доходы, но в 2011 году. Однако, в ходе процесса в Арбитражном суде Уральского округа было установлено, что методика подсчета расходов и убытков СПК вызывает вопросы.

Более того, заключение по экспертизе расчетов, выполненное ООО «Эконс-Аудит», и представленное в процесс, было признано ненадлежащим. А данные отчетности «Свердловской пригородной компании» – недостоверными. Информация о расходах и убытках в сводных отчетах о финансовых результатах за одинаковые периоды, подписанных начальником планово-экономического отдела Ильенок и исполняющего обязанности начальника планово-экономического отдела Абрамова СПК, отличались на 100 млн рублей.

В затраты, которые СПК попыталась вернуть за счет бюджета, вошли информационно-консультационные услуги по ведению бухгалтерского и налогового учета в сумме более двух млн рублей, рекламные услуги и участие в выставке «Иннопром» в сумме 884 тыс. рублей, представительские расходы, заседание собрания акционеров, поездка в США на сумму более полмиллиона рублей, культурно-массовые мероприятия (на 2,2 млн).

В состав «прочих непроизводственных расходов» необоснованно включены: списание просроченной дебиторской задолженности в сумме 92 млн рублей, создание резерва по сомнительным долгам в сумме 93,8 млн рублей. «Указанные затраты не могут быть включены в расчет, так как не относятся к периоду регулирования, не подтверждены документами (судебные акты, исполнительные листы), подтверждающими безнадежность взыскания и неплатежеспособность дебитора», – со ссылкой на материалы суда сообщает издание.

Екатеринбург, Служба информации РИА «Новый День»

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