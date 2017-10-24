В Верхней Салде задержали серийного вора, начавшего с похищения семечек

В Верхней Салде задержан молодой человек, совершивший серию магазинных краж, – первой добычей стали упаковки с семечками.

Как сообщили РИА «Новый День» в ГУ МВД по Свердловской области, полицейские в Верхней Салде раскрыли серию ночных краж из магазинов. В преступлениях подозревается 18-летний местный житель, недавно вернувшийся из спецшколы закрытого типа.

Начиная с июля дежурной частью МО МВД России «Верхнесалдинский» регистрировались сообщения о кражах из торговых точек. В ночное время неизвестный проникал в магазины, павильоны, откуда похищал все, что представляло какую-либо ценность. Он выбивал дверь или окно и проникал в помещение пока там никого не было.

Первой стала кража микроволновой печи и 75 упаковок семечек из торгового павильона в парке Гагарина.

Затем неизвестный проник в салон сотовой связи в Нижней Салде, откуда унес 7 телефонов и планшет, причинив ущерб более 70 тысяч рублей.

30 августа в вечернее время, пока продавца не было на месте, неизвестный перелез через прилавок и похитил 33 тысячи рублей, находившиеся в открытом кассовом ящике.

Далее с периодичностью в несколько дней были кражи еще в десяти других небольших магазинах. В одном злоумышленник даже стащил сейф.

В зависимости от размера «улова» кражи повторялись либо через несколько дней, либо через более значительный промежуток времени.

В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий полицейским удалось установить личность подозреваемого и задержать его. Это оказался 18-летний житель Верхней Салды, который известен полицейским уже более 10 лет.

Впервые на кражах он попался еще в восемь лет, тогда же и был поставлен на учет в ПДН. Работа инспекторов по делам несовершеннолетних в данном случае оказалась тщетной, подросток совершал одну кражу за другой, и любые профилактические меры не имели на мальчика никакого воздействия. Мать подростка отбывала наказание в местах лишения свободы, учиться он не хотел. В итоге, когда стало очевидно, что ситуация только усугубляется, суд по ходатайству полиции пошел на крайнюю меру, и в 2015 году юноша был осужден по статье 162 УК Российской Федерации «Разбой» и в течение двух лет находился в спецшколе закрытого типа. К этому моменту на его счету было более 40 фактов имущественных преступлений.

В июне 2017 года, покинув стены спецучреждения, уже совершеннолетний молодой человек на путь исправления не встал и продолжил воровать.

В настоящее время в отношении него возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных частями 1 и 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации, по 10 эпизодам хищений, четыре из которых уже рассматриваются в суде, остальные в ближайшее время будут переданы.

Верхняя Салда, служба информации РИА «Новый День»

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