Недокосили. Коммунальщики в октябре стригут сугробы (ВИДЕО)

Жители Полевского специально для нашего агентства сняли удивительные кадры работ по благоустройству города. На видео коммунальщики, вооружившись триммером, косят припорошенную снегом сухую траву в районе центрального парка на улице Коммунистической.

Коммунальщики стригут сугробы

Качество видео оставляет желать лучшего, но закадровые комментарии восполняют недостатки изображения. Как пояснил РИА «Новый День» автор видео, компенсацией летнего «недокоса» занимаются сотрудники компании «Агроцвет». Эта фирма выиграла тендер на ряд работ по благоустройству Полевского. По мнению очевидцев удивительного зрелища, стрижкой сугробов коммерсанты в спешке закрывают невыполненные по контракту позиции.

Директор компании Сергей Балакин в разговоре с корреспондентом РИА «Новый День» был краток: «Пока я вам ничего объяснять не буду. Если работы выполняются, значит, они кому-то нужны. Видимо, была заявка».

Полевской, служба информации РИА «Новый День»

Полевской. Другие новости 24.10.17

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