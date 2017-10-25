С 1 по 30 ноября ограничат движение на трассе Екатеринбург – Пермь возле Ачита (СКРИН)

С 1 по 30 ноября будет ограничено движение на автомобильной дороге общего пользования федерального значения Р-242 Пермь – Екатеринбург на 183 км (транспортная развязка в районе поселка Ачит).

Как сообщили РИА «Новый День» в ФКУ «Уралуправтодор», это связано с капитальным ремонтом данного участка дороги. Поочередно будут перекрыты съезды со стороны Ачита в сторону Перми, и со стороны Перми в сторону Красноуфимска. Для съезда и заезда с данных направлений необходимо выполнить разворот по клеверной развязке. Ремонтные работы на этом участке продлятся с 1 по 30 ноября.

Екатеринбург, Пермь, Служба информации РИА «Новый День»

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