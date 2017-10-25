В Красноуфимске энергетики оборудовали светофорами 25 пешеходных переходов

Программа по оборудованию пешеходных переходов светофорами в Красноуфимске вошла в активную стадию. Только в сентябре-октябре энергетики «осветили» 14 таких объектов – с начала года оборудовали уже 25. До сегодняшнего дня большинство «зебр» на городских дорогах было обозначено только знаками и разметкой – сейчас на них установлены светофоры или сигналы водителю.

«Мигающий желтый кружок под знаком «зебра» привлекает внимание автомобилистов, предупреждает о внезапном появлении пешеходов. Ведь многие из них, особенно школьники, идут, уткнувшись в гаджеты, и не смотрят на дорогу. К тому же начался учебный год, сейчас это очень актуально и важно, что многие перекрестки возле школ попали в программу этого года. Ее реализует муниципалитет, а мы выполняем заявки «Службы единого заказчика» на подключение объектов. Почти все заказы наше подразделение уже выполнило, осталось запитать только светофор на улице Советская – срок до 1 декабря. Думаю, сделаем быстрее», – рассказал начальник Красноуфимского РКЭС АО «Облкоммунэнерго» Андрей Ващенко.

Всего с начала года красноуфимские энергетики подключили 25 подобных объектов. Среди них – «мигающие» пешеходные переходы на ул. Куйбышева, Буткинская, Интернациональная, Манчажская, Рогозинниковых, Трескова и других.

Красноуфимск, Служба информации РИА «Новый День»

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