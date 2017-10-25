ГИБДД призвала автомобилистов вовремя менять резину, чтобы избежать «дня жестянщика»

Свердловская Госавтоинспекция выступила с обращением к автомобилистам. Дорожная полиция призывает водителей заменить летнюю резину на зимнюю и быть более аккуратными на дорогах в условиях непогоды. Неопытным водителям и вовсе предлагается на время отказаться от управления автомобилем.

Как сообщает пресс-служба регионального управления ГИБДД, за минувшие сутки после снегопада резкого увеличения числа ДТП не было, но зарегистрированы несколько случаев, где водители не учли дорожные и метеорологические условия, а также не подготовили свои автомобили к зиме.

Так, вчера на 314 километре трассы Пермь-Екатеринбург ВАЗ-2108 на летней резине выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком «Скания». В результате аварии серьезно пострадала пассажирка ВАЗ. 48-летняя женщина была доставлена в Ревдинскую городскую больницу с диагнозом: сочетанная травма, ЗЧМТ, ушиб головного мозга (тяжелой степени), закрытый перелом плеча, травматический шок.

«После выпавших за минувшие сутки осадков можно сделать вывод, что автолюбители не сменили стиль вождения на более аккуратный, исключающий резкие маневры и торможения. Все это впоследствии приводит к мелким дорожно-транспортным происшествиям, которые становятся, в том числе, причиной заторовых ситуаций в крупных городах», – говорится в сообщении ведомства.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 25.10.17

Трамваи по Макаровскому мосту в ближайшее время не запустят. / В Екатеринбурге дорогу, закрытую на месяц в августе, откроют в ноябре. / В Красноуфимске энергетики оборудовали светофорами 25 пешеходных переходов. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»