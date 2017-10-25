Заброшенную больницу в Зеленой Роще продадут в два раза дешевле, чем планировалось

Заброшенные корпуса больницы скорой помощи в Зеленой Роще переоценили и снова выставляют на продажу – почти вдвое дешевле, чем в прошлом году.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», сегодня сделку в рамках обсуждения изменений программы управления госимуществом одобрили депутаты профильного комитета заксобрания. И.о. главы МУГИСО Сергей Сосновских сообщил народным избранникам, что комплекс был переоценён. Если старая цена составляла 400 млн рублей, то новая – 230 млн рублей. Продать здание планируется уже в первой половине ноября. В прошлый раз оно выставлялось на торги в 2016 году, но желающих купить его за 400 млн рублей не нашлось.

Добавим, что депутат от СР Андрей Жуковский порадовался, что «город избавится от этого рассадника наркомании и бомжей».

Больница скорой помощи в Зеленой Роще была возведена в 1938 году. Медицинское учреждение было закрыто около десяти лет назад под предлогом капитального ремонта, который так и не состоялся. Сейчас строение находится в полуразрушенном состоянии, его облюбовали бомжи и диггеры. Нередко внутри помещений происходят пожары. Здание больницы является памятником архитектуры, по нему много охранных обязательств

Екатеринбург, Евгения Вирачева

Екатеринбург. Другие новости 25.10.17

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