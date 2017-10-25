На стройке в Екатеринбурге умер рабочий из Средней Азии

Следственный отдел по Ленинскому району Екатеринбурга проверяет обстоятельства инцидента, который произошел на стройке на улице Амундсена. Сегодня днем там погиб рабочий из Средней Азии.

«В настоящее время проводится осмотр места происшествия, устанавливаются и опрашиваются очевидцы произошедшего. По итогам доследственной проверки следователем СКР будет принято процессуальное решение», – сказали в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 25.10.17

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