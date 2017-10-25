Предпродажа билетов на «Матильду» не вызвала ажиотажа у екатеринбуржцев

Екатеринбуржцы не спешат покупать билеты на «Матильду» – пока результаты продаж выглядят провальными.

Так, в ККТ «Космос», ставшем жертвой поджога религиозным фанатиком, на завтрашний день запланировано четыре сеанса фильма. При этом продано всего 36 билетов.

В кинотеатре Prada 3D в Академическом на вечерний сеанс в 20:20 куплено шесть билетов, а на сеанс в 22:35 – только четыре.

В «Киномаксе 3D» в ТРЦ «Мегаполис» сеанс в 21:45 пока не изъявил желание посетить ни один зритель. И всего три посетителя готовы завтра пойти на премьеру в «Гринвич» в 21:30 (зал рассчитан на 28 человек).

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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