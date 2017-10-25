В Екатеринбург прибыл спецпоезд ЛДПР (ФОТО, ВИДЕО)

Состав ЛДПР, совершающий тур по России, совершил остановки на трех станциях Свердловской области. Жители Талицы, Юшалы и Тугулыма встретились с депутатами Госдумы фракции ЛДПР, юристами и специалистами Центрального аппарата партии. Сегодня поезд прибыл на станцию Екатеринбург-Пассажирский. На встречу поезда собралось около тысячи человек. Подробности – в видеосюжете «Нового Дня».

Спецпоезд ЛДПР в Екатеринбурге

Как выяснилось, довольно заметной проблемной точкой стала Талица – там на встречу с представителями ЛДПР пришло сразу несколько погорельцев. Они жаловались на непонимание с местными властями. Людям, чье имущество было уничтожено огнем, выделили компенсацию всего в 100 тысяч рублей. Купить новое жилье на эти деньги просто невозможно. Партийцы пообещали оказать пострадавшим максимальную помощь и содействие в решении вопроса. Второй актуальной темой в Талице, как пояснил депутат Екатеринбургской городской думы Григорий Вихарев, является ЖКХ, обращений по этому поводу также было немало. В связи с этим на перроне, во время остановок поезда ЛДПР, с местными жителями работают нанятые юристы, которые смогут помочь разобраться в накопившихся проблемах.

Григорий Вихарев

Как добавил депутат Госдумы, член фракции ЛДПР и партийный куратор Свердловской области Данил Шилков, это первая часть работы партийного состава в регионе. Уже в среду, 25 октября, маршрут агитационного поезда снова пройдет через Свердловскую область.

Данил Шилков

«Жители еще шести муниципальных образований смогут прийти на станции и передать свои наказы и обращения. Сегодня состав проехал по краю нашей области, совершив остановку в уральской столице. Участвуя в работе поезда, я также посетил Пермский край. Стоит отметить, что вопросы у жителей одни и те же. Везде люди жалуются на низкое качество и недоступность медицины, а также на безразличие местных властей. Команда поезда ЛДПР сделает все возможное, чтобы помочь гражданам, рассмотреть все их обращения и наказы. А бездействие чиновников будет наказано», – сообщил Данил Шилков.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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