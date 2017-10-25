На окраине Уралмаша в частном доме задохнулись угарным газом мальчики 2 и 4 лет

Два ребенка дошкольного возраста погибли в результате пожара в частном доме в переулке Книжном Орджоникидзевского района. Как сообщил руководитель следственного отдела по Орджоникидзевскому району СУ СКР Игорь Юдин, сегодня вечером из горящего дома были эвакуированы двое мальчиков 2 и 4 лет с признаками отравления продуктами горения. Были приняты меры для оказания детям экстренной медицинской помощи. Однако их жизни, к сожалению, спасти не удалось.

По факту трагедии возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум лицам). Игорь Юдин отметил, что, по версии следствия, мать детей во время произошедшего дома отсутствовала, так как отлучилась к своим родственникам. В это время и произошла трагедия. Причины и очаг возгорания, а также точные причины смерти детей будут установлены в ходе соответствующих судебных экспертиз.

В пресс-службе ГУ МЧС уточнили, что сообщение о пожаре поступило в 16:54. Горели домашние вещи на площади 3 кв.м. В 17:08 огонь был локализован, в 17:10 ликвидировано открытое горение, проливка и разбор сгоревших конструкций завершены в 18:05.

Екатеринбург, Служба информации РИА «Новый День»

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